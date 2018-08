Microsoft impose à ses fournisseurs des congés parentaux

New York — Microsoft va exiger de ses fournisseurs et sous-traitants aux États-Unis qu’ils accordent au moins douze semaines de congés payés aux nouveaux parents, a annoncé l’entreprise jeudi. « Nous avons depuis longtemps observé que la santé, le bien-être et la diversité de nos employés participent au succès de Microsoft », explique dans un billet de blogue Dev Stahlkopf, la responsable juridique de l’entreprise. La société a déjà imposé il y a trois ans à ses partenaires de proposer au moins quinze jours de congé payé à leurs salariés. Le débat s’intensifie aux États-Unis sur la question des congés parentaux payés. Selon des données citées par Microsoft, seulement 13 % des salariés du secteur privé aux États-Unis y ont accès.