Propositions à l’assemblée de Couche-Tard

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Des actionnaires de Couche-Tard lui demandent de faire une « reddition de comptes portant sur son approche des risques et occasions d’affaires reliés à ses enjeux environnementaux et sociaux ». Cette proposition provient d’Aequo au nom de deux clients : Bâtirente (régime de retraite de la CSN) et le gestionnaire néerlandais PPGM. Ils veulent notamment que Couche-Tard améliore sa « communication autour d’enjeux clés », a indiqué Aequo. Couche-Tard suggère de voter contre la proposition, mais réfléchit à des façons de fournir plus d’information sur la responsabilité sociale, selon ses documents. De son côté, le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires proposera un vote consultatif sur la rémunération des hauts dirigeants. L’assemblée a lieu le 20 septembre.