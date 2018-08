Chute incontrôlée du peso argentin

Buenos Aires — Confronté à une crise de confiance, le peso argentin a perdu en deux jours près de 20 % face au dollar, contraignant la Banque centrale à relever jeudi à 60 % son taux directeur, l’un des plus élevés au monde. Économie en récession et risque pays élevé : la troisième économie d’Amérique latine peine à rebondir, malgré le recours au Fonds monétaire international (FMI), qui vient de lui accorder un prêt de 50 milliards de dollars. Dans un pays où le pronostic d’inflation annuelle est supérieur à 30 %, la Banque centrale de la République argentine a pris une mesure forte en augmentant de 15 points son principal taux d’intérêt, de 45 à 60 %, afin d’enrayer la chute de la monnaie argentine, qui s’est dépréciée de plus de 50 % depuis le début de l’année. Le chef du gouvernement argentin, Marcos Peña, se dit certain que « l’Argentine va sortir renforcée du processus de transformation » engagé fin 2015 par le président de centre droit Mauricio Macri. Depuis son arrivée au pouvoir fin 2015, le gouvernement Macri a réduit de 6 à 3,9 % le déficit budgétaire. En contrepartie de ce prêt, le gouvernement argentin s’est engagé à réduire encore le passif budgétaire, avec un objectif de 2,7 % en 2018 et de 1,3 % en 2019. Le ministre de l’Économie, Nicolas Dujovne, a annoncé en début de semaine une récession de 1 % de l’économie argentine en 2018, alors que le gouvernement avait prévu fin 2017 3 % de croissance pour cette année.