Apple devrait dévoiler ses nouveautés le 12 septembre

San Francisco — Apple a envoyé jeudi des invitations pour un événement non détaillé le 12 septembre, au cours duquel la marque à la pomme devrait présenter sa nouvelle gamme d’iPhone. Historiquement, Apple a organisé des événements en septembre pour dévoiler ses nouveautés. Le groupe ne devrait pas y déroger pour le millésime 2018. Parmi les spéculations, l’introduction de trois nouveaux modèles de son produit vedette, l’iPhone. L’année dernière, pour les dix ans de son téléphone intelligent, la marque cofondée par Steve Jobs avait notamment dévoilé le luxueux iPhone X, vendu à partir de 999 $US. L’annonce de cette présentation intervient quelques semaines après que son concurrent et leader des ventes de téléphones intelligents dans le monde Samsung eut dévoilé son dernier modèle, le Galaxy Note 9.