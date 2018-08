L’application d’Air Canada piratée

Le transporteur aérien Air Canada a prévenu mercredi que les données personnelles de quelque 20 000 clients ont possiblement été compromises en raison d’une brèche dans son application. Les comptes de 1,7 million d’utilisateurs ont été verrouillés jusqu’au changement du mot de passe. Le transporteur aérien a expliqué qu’il avait détecté un nombre anormalement élevé de connexions la semaine dernière et qu’il a tenté de bloquer la tentative de piratage. Les comptes ont été verrouillés par mesure de précaution supplémentaire. Les utilisateurs de l’application mobile ont reçu mercredi un courriel à ce sujet. L’application enregistre des informations de base, comme le nom de l’utilisateur, son adresse électronique et son numéro de téléphone. Air Canada assure que les données de cartes de crédit sont chiffrées et donc protégées contre toute intrusion. Le transporteur ajoute que les numéros de compte Aéroplan, les numéros de passeport, les dates de naissance, les nationalités et les pays de résidence ont possiblement été compromis si les utilisateurs les ont ajoutés à leur profil. Les utilisateurs peuvent réactiver leurs comptes en suivant les instructions fournies.