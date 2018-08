Hausse des exportations québécoises

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Les exportations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées, en dollars constants, ont augmenté de 11,6 % entre mai et juin 2018. L’Institut de la statistique du Québec ajoute qu’au cours des six premiers mois, la progression atteint 2,7 % comparativement à la même période de l’année précédente. Pour leur part, les importations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées, en dollars constants, ont diminué de 5,7 % entre mai et juin. Pour les six premiers mois, elles affichent une progression de 7,3 %. À titre de comparaison pour l’ensemble du Canada, la hausse des exportations se chiffre à 1,1 % en juin, à 0,5 % au premier semestre. Pour leur part, les importations ont diminué de 1,6 % en juin, mais s’inscrivent en hausse de 6 % après six mois.