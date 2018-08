Thomson Reuters se rachètera jusqu’à 9 milliards $US

Photo: Chris Hondros Getty Images / Agence France-Presse

Toronto — Thomson Reuters a annoncé mardi son intention de racheter jusqu’à 9 milliards $US de ses actions ordinaires en circulation, soit environ 31 % de ses actions émises et en circulation. La société a indiqué qu’elle utiliserait, pour financer ce rachat d’actions, une partie de l’argent qu’elle recevra avec la vente d’une participation majoritaire dans ses activités de finance et de risque aux fonds de capital d’investissement gérés par Blackstone, une opération évaluée à environ 17 milliards. La société a précisé qu’elle allongerait entre 42 $US et 47 $US par action, soit entre 0,4 et 11,5 % de plus que le prix moyen pondéré en fonction du volume de la société à la Bourse de New York au cours des 20 derniers jours d’activités.