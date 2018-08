Entente de principe après deux ans de lockout

Le plus long conflit de travail qui avait cours présentement au Québec devrait officiellement prendre fin mercredi. Après plus de deux ans de lockout, une entente de principe est finalement intervenue entre le concessionnaire automobile Bérubé Chevrolet Cadillac Buick GMC de Rivière-du-Loup et le syndicat. Un lockout avait en effet été décrété par la direction de ce concessionnaire automobile de Rivière-du-Loup le 8 juillet 2016, il y a donc presque deux ans et deux mois. Les 13 salariés touchés au départ étaient membres d’un syndicat affilié à la CSD, la Centrale des syndicats démocratiques. Lors d’une entrevue avec La Presse canadienne, en juillet, pour marquer les deux années du lockout, le président de la CSD, Luc Vachon, avait précisé qu’il restait 10 travailleurs, les trois autres ayant démissionné de leur poste et quitté l’entreprise. La CSD a confirmé, mardi, que le président de la centrale syndicale doit se rendre mercredi à Rivière-du-Loup pour signer l’entente de principe, ce qui permettra de clore définitivement le dossier. Les principaux points en litige portaient sur le salaire et le régime de retraite. La direction du concessionnaire automobile affirmait qu’elle ne pouvait pas payer des conditions de travail plus généreuses que les concessionnaires concurrents, dont les salariés sont membres d’un autre syndicat. Mais la CSD affirmait que ce n’était pas le cas.