Jumio installe le AI Labs à Montréal

Jumio, une entreprise américaine spécialisée en vérification d’identité, a annoncé l’implantation d’un laboratoire d’intelligence artificielle (IA) à Montréal. Il devrait abriter une trentaine d’employés d’ici la fin de 2019. Le AI Labs se consacrera à la création, à l’expérimentation et au déploiement à grande échelle de technologies d’apprentissage automatique et d’apprentissage profond. « Le nouvel établissement perfectionnera la nouvelle technologie mise au point par l’équipe d’IA de Jumio à Vienne en créant des modèles de production qui remplissent trois fonctions essentielles associées à la vérification de l’identité en ligne, soit l’extraction de données, la détection des fraudes et la cotation des risques », peut-on lire dans le communiqué. Labhesh Patel, chef de la technologie et chercheur principal de Jumio, dirigera le nouveau laboratoire.