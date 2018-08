Les résultats de Postes Canada plombés par l’équité salariale

Le groupe Postes Canada a perdu près de 200 millions d’avril à juin, ce que la société d’État impute essentiellement à la récente décision d’une arbitre selon laquelle les employés ruraux effectuent le même travail que leurs collègues urbains.

Après avoir généré un bénéfice avant impôts de 67 millions l’an dernier à la même période, l’entreprise, qui compte a inscrit un manque à gagner de 190 millions cette fois.

Frappée depuis 2006 par un déclin continu des volumes de lettres et de factures, Postes Canada a dit que le courrier « transactionnel » a diminué de 6 % tandis que les volumes de colis, stimulés par le commerce en ligne, ont bondi de 24 %.

Les revenus de la société d’État dans leur ensemble, qui comprennent la filiale Purolator, ont atteint 2,1 milliards, en légère baisse par rapport à l’an dernier. Le bénéfice de 45 millions dégagé par Purolator a permis d’amenuiser la perte de 242 millions observée au sein de la filiale Postes Canada.

Décision de l’arbitre

Les derniers mois ont été marqués le 31 mai par la décision de l’arbitre Maureen Flynn qui a reconnu que les employés en milieu rural et suburbain font un travail égal à celui de ceux des grandes villes. « Elle a aussi statué qu’il existe un écart salarial » entre ces groupes, s’était alors réjoui le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

« Postes Canada est tout à fait en mesure d’absorber une perte découlant d’un paiement unique », a affirmé le STTP, selon lequel ce paiement est lié à un dossier qui « traîne depuis des années ». Le groupe rural et suburbain est majoritairement composé de femmes, a-t-il signalé, dont le salaire horaire est inférieur d’environ 25 % à celui des facteurs urbains.

« Pendant des dizaines d’années, Postes Canada a traité les factrices et facteurs ruraux et suburbains comme des travailleurs et travailleuses de seconde zone. Ceux-ci voient enfin la justice poindre à l’horizon. Postes Canada ne peut plus se défiler devant ce dossier », a affirmé le président du STTP, Mike Palecek.

Le STTP et Postes Canada ont jusqu’au 31 août pour s’entendre sur le montant de cet écart salarial. À défaut d’une entente globale, les enjeux non résolus dossier retourneront en arbitrage. Les ajustements salariaux seront rétroactifs à janvier 2016, a indiqué la société d’État.

Selon Postes Canada, la décision de l’arbitre a eu pour effet de générer une perte en raison des changements apportés aux régimes de retraite et autres avantages.

« Le processus d’arbitrage, toujours en cours, représente une source importante d’incertitude relative aux estimations pour la société », a ajouté Postes Canada.