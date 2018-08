Le CRTC lance un sondage sur les pratiques des télécommunications

Photo: Milenko Bokan Getty Images

Gatineau — Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), organisme de réglementation des télécommunications, donne aux consommateurs jusqu’au 7 septembre pour participer à un sondage en ligne sur les tactiques de vente des plus grands fournisseurs de services de téléphonie, de câblodistribution et d’Internet du pays. Cette enquête est menée par la firme Ipsos dans le cadre d’un processus de plusieurs mois qui a mené à la tenue d’audiences publiques par le CRTC à compter du 22 octobre. Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a ordonné l’enquête en juin à la suite de reportages et de plaintes directes sur la vente des services de télécommunications.