La Coop fédérée dans la nutrition animale

La Coop fédérée a annoncé se porter acquéreur de 50 % des parts de la compagnie de nutrition animale W-S Feeds. Elle exploite deux meuneries en Ontario. Les modalités financières n’ont pas été précisées. « Cette nouvelle coentreprise continuera à fabriquer un vaste éventail de moulées pour la production laitière, y compris biologique, mais aussi bovine, porcine et avicole », lit-on dans le communiqué. La Coop rappelle qu’elle s’est récemment établie dans les Prairies pour la production de moulée animale, avec l’acquisition de Standard Nutrition Canada. Plus tôt cette année, la Division agricole de La Coop fédérée a aussi annoncé l’acquisition des intrants de culture et des actifs de Cargill en matière de grains, une transaction à être approuvée par le Bureau de la concurrence du Canada.