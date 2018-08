Aimia nomme un chef de la stratégie

Toronto — Aimia a nommé Nathaniel Felsher au poste de président et chef de la stratégie, moins d’une semaine après avoir annoncé un accord visant la vente de son programme de fidélisation principal Aéroplan à un consortium dirigé par le transporteur Air Canada. M. Felsher relèvera directement du président et chef de la direction, Jeremy Rabe. Il travaillait depuis 11 ans à la Deutsche Bank, où il était plus récemment codirecteur en financement aéronautique, en services bancaires et en investissements d’entreprise. Aimia a annoncé la semaine dernière qu’elle vendrait son programme de fidélisation Aéroplan à un groupe dirigé par Air Canada, qui comprend la Banque TD, la Banque CIBC et Visa Canada.