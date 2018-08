Ryanair fait payer le bagage cabine

Photo: Jerry Lampen ANP / AFP

Paris — Ryanair a décidé de faire payer à ses passagers le droit d’emporter une petite valise, que ce soit en soute ou en cabine, poussant encore un peu plus loin le modèle des transporteurs à escompte et ses critères de rentabilité. La compagnie à bas coût a expliqué dans un communiqué publié jeudi soir que ses clients devraient dorénavant payer un embarquement « prioritaire », facturé 6 euros par voyage et par personne, pour avoir le droit d’emporter une petite valise en cabine. Les passagers qui ne choisiront pas cette formule pourront, sinon, faire enregistrer leur petite valise en soute, à hauteur de 8 euros par bagage au moment de la réservation.