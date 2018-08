DavidsTea nomme deux administratrices indépendantes

Les Thés DavidsTea ont nommé deux nouvelles administratrices indépendantes dans la foulée des changements instaurés à la suite d’une révolte des actionnaires menée par le cofondateur de l’entreprise Herschel Segal. Il s’agit d’Anne Darche et de Susan Burkman. Mme Darche est une spécialiste du marketing et des tendances de consommation, qui a oeuvré pendant 20 ans dans des agences publicitaires de Montréal, tandis que Mme Burkman a été dirigeante dans le secteur des services de consultation financière. M. Segal a pris les fonctions de président du conseil et de chef de la direction par intérim plus tôt cette année après le remplacement du conseil d’administration et la démission du directeur général Joel Silver.