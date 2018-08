British Airways et Air France annoncent l’arrêt de leurs vols vers l’Iran

Photo: Frank Augstein Associated Press

Paris — Les compagnies aériennes British Airways et Air France ont annoncé jeudi l’arrêt prochain de leurs vols vers l’Iran, estimant que ces liaisons n’étaient plus rentables avec l’entrée en vigueur de sanctions américaines contre Téhéran. British Airways va suspendre à partir de fin septembre ses vols entre Londres et Téhéran, considérant qu’ils n’étaient à l’heure actuelle « pas viables commercialement ». Air France a indiqué à l’AFP qu’elle avait décidé de cesser ses liaisons à partir du 18 septembre. D’autres compagnies européennes desservent l’Iran, comme Lufthansa ou Alitalia.