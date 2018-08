Des profits de 60 milliards $US pour les banques américaines

Les banques américaines ont établi un nouveau record en réalisant des profits de plus de 60 milliards $US pendant le deuxième trimestre, soit 25 % de plus par rapport à il y a un an, selon les autorités réglementaires fédérales. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a déclaré que la hausse des bénéfices s’expliquait par une hausse des revenus d’intérêt sur les prêts au cours des derniers mois ainsi que par une diminution du taux d’imposition des sociétés à la suite de l’adoption de la réforme fiscale l’an dernier. Selon l’agence américaine, les profits des banques auraient affiché une forte hausse même si les institutions financières n’avaient pas profité des effets de la récente réforme fiscale.