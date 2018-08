Le rachat de la CCB demandé dans la foulée du conflit avec l’Arabie saoudite

Ottawa — Un syndicat représentant des travailleurs du secteur du transport au Manitoba demande au gouvernement Trudeau de racheter la Commission canadienne du blé (CCB) des mains d’un consortium saoudien dans la foulée de la querelle diplomatique entre Ottawa et Riyad. L’Union canadienne des employés des transports (UCET) estime que la décision de l’Arabie saoudite de cesser d’acheter du blé canadien démontre « que l’on ne peut plus faire confiance à ce pays ». G3 Canada, une coentreprise entre Bunge Canada et une filiale de Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, avait acquis une participation majoritaire dans la CCB à la suite de sa privatisation en 2012.