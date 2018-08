Performance semestrielle de 3,2% pour le RREO

Toronto — Le Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario (RREO), communément appelé Teachers, a affiché un rendement de 3,2 % pendant le premier semestre de l’année. Cette performance dévoilée mercredi fait en sorte que l’actif net de l’institution était de 193,9 milliards en date du 30 juin, en hausse de 4,4 milliards par rapport à la fin de 2017. Le RREO a souligné que, même si les marchés des capitaux se sont stabilisés, la volatilité devrait demeurer présente dans un contexte de tensions commerciales à l’échelle mondiale, de la hausse des prix de l’énergie et de tensions géopolitiques. Son chef des placements, Ziad Hindo, a indiqué que la performance semestrielle était largement attribuable au rendement des actions et des placements sensibles à l’inflation.