Un projet en Californie pour Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge a procédé à l’acquisition de deux parcelles de terrain en Californie dans le but de participer au développement d’un complexe immobilier industriel dont la facture est estimée à plus de 450 millions $US. Le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) n’a pas précisé mardi le montant entourant l’acquisition des deux terrains, situés à Ontario, dans la région d’Inland Empire, au sud de la Californie. Au total, on prévoit 11 propriétés dans les deux phases du complexe, le Colony Commerce Center. Ces immeubles vont représenter une superficie locative d’environ trois millions de pieds carrés. Ivanhoé Cambridge a choisi CapRock Partners pour développer le projet en son nom.