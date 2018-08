Retrouvailles des anciens de Lehman Brothers

Les anciens de Lehman Brothers prévoient des retrouvailles à Londres dix ans après l’effondrement de la banque qui a symbolisé la crise financière, une initiative sujette à controverse, a révélé lundi le site Financial News. Les ex-banquiers sont invités à se retrouver le 15 septembre dans la soirée pour déguster canapés et cocktails. Les organisateurs, qui ont invité environ 210 personnes, soulignent, dans un courriel cité par le journal, combien « il est difficile de croire que dix ans ont passé depuis nos derniers jours à Lehman ». Selon une source proche du dossier, les organisateurs étaient conscients du caractère délicat de ces retrouvailles et le lieu des festivités n’a pas été dévoilé. Des réunions sont prévues à New York en septembre et à Hong Kong en novembre.