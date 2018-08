Russie: «ferme» géante de cryptomonnaies

Une société russe a inauguré lundi, dans le nord de la Russie, une unité de production de cryptomonnaies d’une capacité selon elle sans précédent dans le pays. L’entreprise privée s’étend sur 4000 m2 et compte plus de 3000 unités de minage de bitcoins et litecoins, deux des monnaies virtuelles les plus connues. Elle occupe un ancien laboratoire soviétique, inoccupé depuis 20 ans, qui produisait des engrais. La construction du centre a pris plus d’un an et nécessité un investissement de 500 millions de roubles (9,7 millions de dollars canadiens). Selon une étude publiée fin 2017 par le cabinet Ernst Young, la Russie arrive en troisième place, après les États-Unis et la Chine, comme pays ayant vu le plus de collectes de fonds en cryptomonnaies entre 2015 et 2017.