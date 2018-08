Pepsi achète SodaStream pour 3,2 milliards

Photo: Jack Guez Agence France-Presse

PepsiCo s’offre le fabricant de machines à gazéifier l’eau SodaStream pour 3,2 milliards $US dans une transaction visant à permettre au géant américain de s’adapter alors que les consommateurs boivent moins de boissons sucrées et optent davantage pour les eaux aromatisées et autres boissons. Dans le passé, SodaStream avait été la cible d’une campagne de boycottage par des militants anti-Israël. Cette entreprise israélienne fabrique des machines permettant aux consommateurs de faire des boissons gazeuses à domicile, s’est positionnée comme fournisseur de produits santé, contrairement aux boissons gazeuses traditionnelles sucrées. Alors que les goûts des consommateurs changent, PepsiCo, établie à Purchase, dans l’État de New York, a lancé Bubly, une marque d’eau pétillante et aromatisée.