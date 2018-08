ALENA: entente en vue entre les États-Unis et le Mexique

Les États-Unis et le Mexique espèrent parvenir la semaine prochaine à un accord sur leurs différends, préalable à une relance des discussions avec le Canada sur l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) liant les trois pays, a affirmé vendredi le ministre mexicain de l’Économie, Ildefonso Guajardo. « Avec un peu de chance, nous aurons conclu, pas plus tard qu’en milieu de semaine prochaine, les discussions sur les différends qui subsistent encore [entre nous] et on pourra alors probablement recommencer les [négociations] trilatérales », a-t-il déclaré à des journalistes après une rencontre avec le représentant américain au commerce Robert Lighthizer, à Washington. Ce dernier avait laissé entendre la même chose la veille.