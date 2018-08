L’inflation à un sommet en 7 ans

Des prix plus élevés du carburant ont contribué à faire grimper l’inflation en juillet à son plus haut niveau depuis septembre 2011, a indiqué vendredi Statistique Canada. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 3 % d’une année à l’autre en juillet au pays (2,4 % au Québec), après avoir progressé de 2,5 % en juin (2 % au Québec). Les observateurs s’attendaient à une inflation de 2,5 %. Le résultat a placé l’inflation à la limite supérieure de la fourchette cible de la Banque du Canada, soit de 1 % à 3 %. Au début de l’été, la Banque du Canada a prédit que l’inflation atteindrait 2,5 % avant de revenir à 2 % à la fin de l’année prochaine. La Banque du Canada peut utiliser les hausses de taux d’intérêt comme moyen d’empêcher l’inflation de grimper à un niveau trop élevé. Elle a relevé son taux directeur à 1,5 % plus tôt cet été.