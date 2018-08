Ankara défie encore Washington

Photo: Emre Tazegul Associated Press

La Turquie a maintenu vendredi l’assignation à résidence d’un pasteur américain, en dépit de nouvelles menaces de sanctions des États-Unis, qui ont mis à mal la livre turque et auxquelles Ankara a promis de répliquer. Un tribunal turc a rejeté vendredi un nouveau recours du pasteur Andrew Brunson, dont le sort est au coeur de l’une des plus graves crises diplomatiques entre Ankara et Washington, deux alliés au sein de l’OTAN, depuis près d’un demi-siècle. Cette décision survient au lendemain de menaces de sanctions supplémentaires des États-Unis si Ankara ne libérait pas le pasteur. Alors que la crise diplomatique ne montre aucun signe d’apaisement, la livre turque, qui a pourtant repris des couleurs cette semaine après une spectaculaire débâcle, piquait à nouveau du nez vendredi, repassant au-dessus de la barre des 6 livres pour 1 $US.