BASF aide Bayer à avaler Monsanto

Photo: Patrik Stollarz Archives Agence France-Presse

Bayer a entamé jeudi l’intégration de Monsanto, mastodonte américain des pesticides et des OGM acquis au prix fort, au moment où les ennuis judiciaires de sa filiale sèment le doute sur la pertinence de l’opération. Le groupe allemand est loin de susciter l’euphorie boursière, son titre Bayer a terminé en baisse de 4,63 %, à 77,05 euros, jeudi, soit 17,5 % de pertes depuis le début de la semaine. Le géant allemand de la chimie BASF a levé jeudi le dernier obstacle aux épousailles entre Bayer et Monsanto en bouclant le rachat d’environ 7,6 milliards d’euros d’activités agrochimiques de son compatriote, comme l’avaient exigé les autorités de la concurrence. Les doutes des investisseurs portent sur la pertinence globale du rachat de Monsanto, groupe à la réputation sulfureuse exposé aux changements de législation, et cible d’une cascade de procédures judiciaires.