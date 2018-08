Deutsche Telekom forcée de quitter l’Iran

Les groupes allemands de téléphonie Deutsche Telekom et ferroviaire Deutsche Bahn ont mis un terme à leurs activités en Iran, frappé de nouvelles sanctions par les États-Unis, a-t-on appris jeudi. « Compte tenu de la sensibilité des relations de l’Iran avec le reste du monde, Detecon a mis fin à ses activités en Iran à la mi-mai 2018 avec effet immédiat », a indiqué Deutsche Telekom à propos de sa filiale iranienne. L’ancien monopole allemand des télécoms, dont l’État est encore actionnaire à 31 %, a ajouté qu’après cette décision, il ne possédait « plus aucune » activité en Iran. Deutsche Bahn, dont l’État allemand est l’unique actionnaire, a de son côté indiqué que les deux projets menés en Iran par sa filiale d’ingénierie et de conseil « arrivaient à échéance ces jours-ci ». Les deux entreprises allemandes ont ainsi ignoré l’appel de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui avait encouragé en juillet les Européens à intensifier les relations commerciales avec l’Iran en réponse au boycottage américain.