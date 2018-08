Le Canada a été écarté des discussions sur l’ALENA, dit Donald Trump

Donald Trump laisse entendre que les États-Unis ont délibérément laissé le Canada à l’écart des négociations sur l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) alors que les discussions se sont intensifiées au cours des dernières semaines entre Washington et Mexico. Lors d’une réunion télévisée de son cabinet, jeudi, le président américain a déclaré que son gouvernement ne négocie pas avec le Canada pour le moment, avant d’ajouter que ses tarifs sont trop élevés et que ses barrières commerciales sont trop fortes. Les responsables de chaque pays ont insisté sur le fait qu’il n’y a rien d’inhabituel à des discussions en tête-à-tête entre deux pays, car elles permettent aux États-Unis et au Mexique de résoudre des problèmes bilatéraux complexes, tels que leur différend sur l’industrie automobile. Mais certains observateurs font valoir que le Canada a été exclu des négociations cruciales sur l’ALENA et qu’il pourrait être contraint d’accepter une entente conclue sans lui, entre ses deux partenaires continentaux. Lors de la réunion du cabinet, jeudi, M. Lighthizer a dit espérer une avancée importante avec le Mexique dans les prochains jours, mais M. Trump a réitéré qu’il n’y a pas de raison de précipiter un accord à moins que ce soit le bon. Interrogé sur les remarques de Donald Trump, un porte-parole de la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland a répondu que les négociateurs d’Ottawa demeurent en communication avec leurs homologues américains et mexicains.