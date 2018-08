Revenus inférieurs pour les femmes à la tête de PME

L’écart salarial entre les hommes et les femmes est largement documenté, mais une nouvelle recherche laisse entendre que la même dynamique prévaut pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises. Selon une enquête de PayPal Canada et de la firme de consultants Barraza and Associates, les entreprises détenues par des femmes réalisent un chiffre d’affaires moyen inférieur de 58 % à celui des entreprises détenues par des hommes, précise le sondage réalisé en ligne auprès de 1000 PME canadiennes entre le 26 janvier et le 28 février. Un obstacle à la croissance des entreprises détenues par des femmes semble l’accès aux capitaux. Environ 53 % des entreprises appartenant à des femmes avec une composante de commerce électronique ont indiqué qu’il avait été « facile » pour leur société d’obtenir du crédit pour faire croître leurs activités, alors que cette proportion atteignait 67 % chez les hommes.