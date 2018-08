Les Bourses s’inquiètent de l’état du monde

La Bourse de Toronto a reculé de 1,1 % mercredi, avec les marchés américains, alors que la crise de la devise turque et la publication de données économiques décevantes en Chine ont alimenté les craintes vis-à-vis de la croissance mondiale. Les marchés nord-américains ont ainsi suivi la voie tracée par les Bourses européennes et asiatiques, qui ont reculé après que la Turquie eut imposé des tarifs de représailles contre les États-Unis alors qu’elle lutte contre une forte inflation et que ses niveaux d’endettement ont fait chuter sa devise. On craint entre autres que les tarifs turcs aient des répercussions sur d’autres marchés émergents. La Chine a également montré des signes de ralentissement potentiel, notamment lorsque sa plus grande société technologique, Tencent Holdings, a dévoilé des résultats décevants.