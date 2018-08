Les propriétaires de Tinder attaqués en justice

Photo: Andrew Burton Archives Getty Images / AFP

Les cofondateurs et des managers de Tinder attaquent en justice les actuels propriétaires de l’application de rencontres, qu’ils accusent d’avoir « manipulé » les informations financières pour les priver de milliards de dollars leur revenant. Le p.-d.g. par intérim, Greg Blatt, est également accusé de harcèlement sexuel à l’encontre de la directrice de la communication et du marketing, Rosette Pambakian. Match.com a racheté Tinder en 2013 et a été acquis à son tour par InterActive Corp (IAC). Dans leur plainte, déposée mardi devant un tribunal de New York, les plaignants accusent IAC et Match d’avoir sous-évalué « volontairement » Tinder en mettant en avant de fausses informations dans le but de réduire la valeur de leurs stock-options. Selon eux, on aurait créé de toutes pièces des « projections financières fausses, gonflé les coûts et créé un univers dans lequel Tinder stagne ». Or le chiffre d’affaires, affirment-ils, devrait être de 800 millions de dollars en 2018 contre 350 millions il y a cinq ans.