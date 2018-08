DavidsTea dans les épiceries Loblaw

Les Thés DavidsTea ont annoncé mardi avoir conclu une entente au sujet de la vente de ses sachets de thé dans des supermarchés canadiens. La société montréalaise s’est entendue avec les Compagnies Loblaw, qui verront plusieurs de leurs bannières offrir les thés. Les paquets de 15 sachets de thé DavidsTea devraient être en vente dans les établissements de diverses chaînes, dont Provigo, Loblaws, Fortinos, Zehrs et Atlantic Superstore. Cette nouvelle entente fait suite à une révolte des actionnaires menée par le cofondateur Herschel Segal, qui a remplacé le conseil d’administration des Thés DavidsTea lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de l’entreprise, en juin. M. Segal, qui est devenu président exécutif et occupe le poste de chef de la direction par intérim, a promis que le magasin de thés spécialisés deviendrait rentable d’ici un an. DavidsTea compte 240 magasins dont il est le propriétaire au Canada et aux États-Unis.