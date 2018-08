Décès de l’altermondialiste Samir Amin

L’économiste franco-égyptien Samir Amin, figure de proue des mouvements altermondialistes qui vivait à Dakar, est décédé dimanche à Paris à 87 ans, a annoncé le président sénégalais, Macky Sall, par communiqué. « La pensée économique contemporaine perd une de ses illustres figures », a-t-il affirmé lundi sur Twitter, saluant un homme qui a « consacré toute sa vie au combat pour la dignité de l’Afrique, à la cause des peuples et aux plus démunis ». Présenté comme un théoricien des relations de domination Nord-Sud, du marxisme et du maoïsme, Samir Amin est né au Caire en 1931 et a été formé à Paris dans les années 1950. Haut fonctionnaire, puis professeur d’université en Europe comme en Afrique, il a écrit sur le droit, la société civile, le socialisme, le colonialisme et le développement.