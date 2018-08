Chute du peso argentin

Le peso argentin s’est déprécié de 3 % par rapport au dollar entre vendredi et lundi, cumulant 9,74 % de perte en deux semaines. Le gouvernement a donc décidé « d’interrompre la vente de dollars » pour calmer les marchés. Depuis le début de l’année, le manque de confiance dans le peso s’est accentué et la chasse au dollar lui a fait perdre 40 % de sa valeur. Le contexte international, avec la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis et l’effondrement de la livre turque, a également joué en défaveur de l’Argentine, qui a conclu un accord avec le FMI pour un prêt de 50 milliards de dollars visant à stabiliser son économie, engluée dans une inflation qui atteint environ 30 % sur un an. Sa banque centrale a relevé ses taux d’intérêt de 40 à 45 % et annoncé qu’elle mettra en circulation mardi 500 millions de dollars pour répondre à la demande et stabiliser le peso.