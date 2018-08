Changement de chef des technologies à la Caisse

Le vice-président chargé depuis huit ans des opérations et des technologies de l’information à la Caisse de dépôt et placement du Québec, Pierre Miron, a annoncé lundi son départ pour occuper les mêmes fonctions à l’Industrielle Alliance. Responsable aussi de projets spéciaux, notamment sur la Fintech, « Pierre a complètement rebâti et modernisé nos infrastructures technologiques et opérationnelles », a déclaré par communiqué le président et chef de la direction de la Caisse, Michael Sabia. Sa relève sera assurée par Alexandre Synnett, qui, comme lui, travaillait à la Banque Nationale avant de se joindre à la Caisse il y a huit ans. « La nomination d’Alexandre […] démontre concrètement l’importance que nous accordons à la relève et la profondeur du bassin de talents à la Caisse », a déclaré son chef.