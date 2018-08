Samsung dévoile son nouveau téléphone intelligent

New York — L’équipementier électronique sud-coréen Samsung a dévoilé jeudi à New York son dernier modèle de téléphone, le Galaxy Note 9, après avoir connu des ventes décevantes pour son modèle Galaxy S9, lancé en mars. Le fabricant a notamment renforcé la mémoire, avec une première version à 128 gigaoctets, mais aussi une autre à 512 Go. Il sera même bientôt possible d’y faire ajouter une extension, portant la capacité à un téraoctet (To), du jamais vu pour un téléphone multifonctions. Le géant sud-coréen a également amélioré les capacités de ses batteries, qui peuvent désormais tenir toute une journée sans être rechargées, affirme-t-il, quelle que soit l’utilisation qui en est faite. Le premier fabricant mondial de puces mémoire a aussi gonflé les performances de son dernier modèle pour les jeux vidéo.