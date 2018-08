Grèce: le chômage passe sous les 20%

Athènes — Le taux de chômage en Grèce en mai est tombé en dessous de la barre psychologique des 20 %, pour la première fois depuis septembre 2011, en s’établissant à 19,5 % sur un an, s’est félicitée jeudi la ministre de l’Emploi, Efi Achtsioglou. Selon des données publiées jeudi par l’Autorité des statistiques grecques (Elstat), ce taux était de 21,7 % pour la même période l’année précédente. La Grèce continue toutefois d’avoir de loin le taux de chômage le plus élevé d’Europe. Les plus touchés restent les jeunes de 15 à 24 ans et les femmes, à 39,7 % et 24,1 % respectivement. Le gouvernement s’apprête à annoncer officiellement « la sortie » du pays de la période de crise, le 20 août, à l’occasion de la fin du programme grec, élaboré par ses créanciers.