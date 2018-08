Pages jaunes augmente ses bénéfices

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Pages jaunes a vu son bénéfice net croître de 14,2 millions comparativement à la même période l’an dernier, pour s’établir à 16,6 millions, soit un bénéfice dilué de 56 ¢ par action contre 9 ¢ un an plus tôt. L’entreprise présente ces résultats malgré une baisse de 30,3 millions, ou 15,7 %, des revenus à 163,2 millions. Selon un communiqué publié jeudi, cette diminution est essentiellement imputable à la baisse des produits tirés des médias et solutions numériques et des médias imprimés dans tous les secteurs, sauf dans le secteur immobilier. Pour le président et chef de la direction, David A. Eckert, les résultats de ce trimestre reflètent les efforts mis sur l’harmonisation des dépenses et des produits, sur la cession des entreprises et l’élimination des produits qui n’étaient pas rentables ou synergiques.