Manuvie et Sun Life haussent leurs profits

Toronto — Deux des plus importantes sociétés de services financiers au Canada ont affiché des profits en hausse pour leur plus récent trimestre, mais des signes de prudence se font sentir. La Financière Sun Life a affirmé que ses clients investisseurs étaient « prudents » dans un contexte commercial incertain, alors que la Financière Manuvie a réduit son empreinte physique et son effectif. Le chef de la direction de Sun Life, Dean Connor, a expliqué que les clients de son service de gestion des placements MFS « restaient inactifs » en raison de l’incertitude entourant le commerce. M. Connor a indiqué jeudi aux analystes, lors d’une conférence téléphonique, que les sorties nettes de MFS avaient été « démesurées », atteignant 11,5 milliards, ce qui témoignait d’un certain éloignement du risque. Entre-temps, Manuvie a donné plus de détails, lors d’une journée des investisseurs, sur l’importante initiative de réduction des coûts annoncée en juin visant à économiser 300 millions par année. Le directeur financier de la société de services financiers établie à Toronto, Philip Witherington, a indiqué aux analystes qu’au cours des 12 à 18 prochains mois, Manuvie a l’intention de regrouper l’empreinte de son siège social aux États-Unis et au Canada en un seul immeuble dans chaque marché. Manuvie veut en outre consolider ses systèmes patrimoniaux de technologies de l’information aux États-Unis et compte réduire les coûts des employés des deux côtés de la frontière.