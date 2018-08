Magna touché par les sanctions américaines

Aurora — Les actions de Magna International ont connu, mercredi, l’une des baisses quotidiennes les plus importantes de l’année après que le fabricant de pièces d’automobiles a abaissé ses prévisions pour la deuxième moitié de 2018 en raison de l’incertitude entourant les tarifs et les négociations commerciales entre les États-Unis et d’autres pays, notamment le Canada et la Chine. L’action de Magna a chuté mercredi de 8 %, soit 6,13 $, pour clôturer à 70,75 $ à la Bourse de Toronto. Magna estime maintenant que ses ventes totales pour 2018 se situeront entre 40,3 milliards $US et 42,5 milliards, en baisse d’environ 1,4 % par rapport à sa fourchette précédente. La prévision pour le bénéfice net ajusté de Magna est maintenant d’entre 2,3 milliards et 2,5 milliards, en baisse de 100 millions par rapport à celle faite précédemment. La marge avant impôt est désormais estimée entre 7,7 % et 7,9 %, contre 7,9 % et 8,2 % précédemment.