Lussier Dale Parizeau achète Trinome Conseils

Lussier Dale Parizeau annonce l’acquisition de Trinome Conseils. À la suite de cette acquisition, Lussier Dale Parizeau comptera près de 800 employés, répartis dans 28 succursales et desservant plus de 155 000 clients. « Trinome Conseils élabore des solutions sur mesure pour ses clients en assurance collective, en régime de retraite, en ressources humaines et en santé et sécurité au travail […] Les trois associés et les employés de Trinome Conseils poursuivront leur mission de bien servir leurs clients au sein même de Lussier Dale Parizeau », peut-on lire dans le communiqué. Lussier Dale Parizeau se définit comme étant le plus important courtier d’assurance au Québec. Il offre aux particuliers, aux entreprises, aux groupes et aux associations un portefeuille complet de solutions d’assurance et de services financiers. Son siège social est situé à Sorel-Tracy.