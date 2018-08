Stingray hausse ses revenus

Groupe Stingray Digital a plus que quadruplé son bénéfice net lors de son plus récent trimestre, une performance soutenue par de meilleurs résultats d’exploitation et par une variation positive de la juste valeur de ses placements. Le fournisseur de services musicaux de Montréal a affiché mercredi un bénéfice net de 1,3 million, soit 2 ¢ par action, pour le premier trimestre de son exercice 2019. En comparaison, il avait engrangé un profit de 280 000 $, ou 1 ¢ par action, pour la même période l’an dernier. Le bénéfice ajusté, qui exclut les éléments non récurrents, s’est établi à 5,9 millions, ou 10 ¢ par action, pour le trimestre clos le 30 juin, ce qui représentait une augmentation de 3,4 % par rapport à celui de 5,7 millions de la même période un an plus tôt. Les revenus de Stingray ont grimpé de 16,1 % pour atteindre 34,5 millions, en regard d’un chiffre d’affaires de 29,7 millions au premier trimestre de l’an dernier. La société a attribué cette croissance des revenus à la croissance des abonnés aux services de vidéo sur demande et à l’acquisition de Qello Concerts, de Satellite Music Australia PTY et de SBA Music PTY.