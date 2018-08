10 millions de Mustang

Photo: Jeff Kowalsky Agence France-Presse

Dearborn — La Mustang, voiture culte de la marque Ford et symbole de la culture américaine, a passé mercredi le cap historique des 10 millions de véhicules assemblés dans son usine de Detroit, capitale historique de l’automobile. Ce véhicule, célébré au cinéma, dans la musique et reconnu à travers le monde comme un objet culturel phare de l’Amérique, a eu droit à une grande fête au siège de Ford dans l’État du Michigan. Cette célébration survient à un moment clé pour le constructeur : les ventes de Mustang chutent en effet aux États-Unis, mais s’accélèrent à l’étranger, notamment en Chine et en Allemagne. Le premier modèle a été présenté au printemps 1964 à New York — soit plusieurs mois avant le calendrier habituel de l’industrie — après avoir attisé les curiosités pour en faire un événement. Bob Merlis, adolescent à l’époque, était présent. Devenu historien de l’automobile, il se souvient : « Les gens étaient tellement enthousiastes à propos de cette voiture […], ça représentait une sorte de véhicule de la liberté. Ça l’incarnait. »