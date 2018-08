Air Transat et Flair Airlines dans Aéroplan

Toronto — Aimia a annoncé mardi la conclusion de nouveaux accords avec Air Transat et Flair Airlines. Les membres Aéroplan pourront ainsi accumuler et échanger des milles contre tous les vols d’Air Transat et contre des vols à tarifs à taux fixes de Flair Airlines à partir de juillet 2020. Aéroplan dit poursuivre l’expansion et le renforcement de son offre aux membres en proposant aux Canadiens la flexibilité de voyager sur les ailes de n’importe quel transporteur aérien, partout et en tout temps. Vendredi, Aimia disait demeurer ouvert à négocier une entente équilibrée pour l’acquisition de son programme de fidélisation Aéroplan par Air Canada et ses partenaires en dépit de la conclusion d’une entente avec Porter et de discussions avec l’alliance de compagnies aériennes Oneworld.