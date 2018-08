Alcoa demande aux États-Unis d’exempter l’aluminium québécois

Photo: Eric Thomas Agence France-Presse

La plus grande compagnie américaine d’aluminium, Alcoa, se dit incapable de répondre à la demande de contenants de boissons aux États-Unis et presse Washington d’exempter de tarifs commerciaux l’aluminium produit dans son usine de Baie-Comeau, au Québec, a rapporté lundi TheWall Street Journal. L’entreprise de Pittsburgh dit avoir cherché sans succès une autre compagnie américaine capable de lui fournir la forme d’aluminium requise dans la fabrication des cannettes. Des milliers d’autres demandes du même genre ont été soumises par des compagnies américaines depuis le début de l’imposition par le gouvernement Trump de tarifs douaniers de 10 % sur l’aluminium et de 25 % sur l’acier de l’étranger.