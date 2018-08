Grève à Revenu Québec

Revenu Québec sera touché par une grève de ses 4600 professionnels, le week-end prochain. Ses comptables, agents de gestion financière et analystes en procédés informatiques sont membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ). Leur convention collective est échue depuis le 31 mars 2015, soit depuis plus de trois ans. Comme il s’agira d’un week-end, ce n’est qu’une petite proportion des professionnels qui feront effectivement la grève. Il pourra s’agir, par exemple, de ceux qui font des vérifications fiscales dans les restaurants et les bars ou de ceux qui ont à faire des déplacements pour leur travail, a expliqué lundi le président du SPGQ, Richard Perron. Le salaire est au coeur du litige. M. Perron rapporte que les employés de l’Agence du revenu du Canada gagnent de 30 à 45 % de plus que leurs pairs de l’Agence du revenu du Québec. Pour le moment, la grève n’est prévue que samedi et dimanche.