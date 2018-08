Profit en recul pour Power Corp.

Power Corporation a affiché un profit net en léger recul au deuxième trimestre clos le 30 juin même si la Financière Power a comptabilisé le bénéfice net ajusté « le plus élevé de son histoire ». L’apport au bénéfice consolidé du Fonds d’investissement Sagard et autres filiales et placements a été négatif pour ce trimestre. Le bénéfice net et le bénéfice net ajusté de Power se sont chiffrés à 347 millions, ou 75 ¢ par action, au deuxième trimestre de 2018, contre un bénéfice net de 350 millions, ou 75 ¢ l’action, et à un bénéfice net ajusté de 401 millions, ou 86 ¢ l’action, en 2017. Pour la Financière Power, le bénéfice net et le bénéfice net ajusté se sont élevés à 658 millions, ou 92 ¢ par action. Un an plus tôt, le bénéfice net avait été de 545 millions, ou 76 ¢ l’action, et le bénéfice net ajusté de 622 millions, ou 87 ¢ l’action. Les autres filiales, qui comprennent le Groupe de communications Square Victoria — qui abritait encore au 30 juin La Presse, devenue un organisme à but non lucratif depuis —, ont perdu 23 millions, soit 3 millions de moins qu’au deuxième trimestre de 2017. Après six mois, la perte nette atteint les 55 millions, inchangée par rapport au premier semestre de 2017. Pour Power Corp. dans son ensemble, le bénéfice net et le bénéfice net ajusté se sont chiffrés à 872 millions, ou 1,88 $ par action, au premier semestre de 2018, comparativement à un bénéfice net de 608 millions, ou 1,31 $ l’action, et à un bénéfice net ajusté de 670 millions, ou 1,44 $ l’action, après six mois en 2017.