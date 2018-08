Stingray veut acheter Music Choice

Le Groupe Stingray Digital a déposé une offre d’achat non sollicitée de la société américaine Music Choice. Stingray, spécialisée dans les services musicaux et vidéo multiplateformes interentreprises, propose d’acquérir la totalité des parts de Music Choice pour la somme de 120 millions $US. L’entreprise américaine convoitée produit du contenu musical pour la télévision numérique par câble, la téléphonie mobile et les modems par câble. L’offre a été présentée à la direction et à tous les détenteurs de parts de Music Choice. Parmi ceux-ci, on compte notamment Charter Communications, Comcast, Cox Communications, Sony Corporation of America, WarnerMedia, Arris et Microsoft. Les services de Stingray rejoignent 400 millions d’utilisateurs dans 156 pays, d’après l’entreprise.