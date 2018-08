Le déficit commercial du Canada s’est rétréci

Ottawa — Le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde s’est rétréci pour passer de 2,7 milliards en mai à 626 millions en juin, le plus faible déficit en 17 mois. Statistique Canada affirme que cette amélioration est due à une augmentation de 4,1 % des exportations totales comparativement à mai, surtout en raison de plus fortes exportations de produits énergétiques et d’aéronefs. Les importations totales ont diminué de 0,2 %. Les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 2,5 %, pour atteindre un sommet inégalé de 37,1 milliards, principalement en raison de plus fortes exportations d’automobiles et de camions légers. Les importations en provenance des États-Unis ont légèrement progressé de 0,3 % en juin pour se situer à 32,9 milliards.